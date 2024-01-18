«Реал» четыре матча подряд не побеждает «Атлетико» в основное время

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Атлетико» примет «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании.

Команда Карло Анчелотти в четырех последних личных встречах ни разу не победила в основное время. Последний раз «Реал» побеждал «Атлетико» в сентябре 2022 года.

Поставить на то, что «Атлетико» сегодня не проиграет можно с коэффициентом 1.55.

Матч состоится 18 января и начнется в 23:30 мск.

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4 комментария
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А еще реал 10 матчей подряд не побеждает их в первые 15 минут
+15
-1
+14
Капец поздно начинается матч (в 2:30 по Астане)
+7
0
+7
Ответ Alexey1406
А еще реал 10 матчей подряд не побеждает их в первые 15 минут
А ещё Реал 20 матчей подряд не побеждает их в первые 4 минуты. )
+7
-1
+6
Ответ Шаби Алонсо
Капец поздно начинается матч (в 2:30 по Астане)
пришло время переезжать
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