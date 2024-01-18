«Реал» четыре матча подряд не побеждает «Атлетико» в основное время

«Атлетико» примет «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании.

Команда Карло Анчелотти в четырех последних личных встречах ни разу не победила в основное время. Последний раз «Реал» побеждал «Атлетико» в сентябре 2022 года.

Поставить на то, что «Атлетико» сегодня не проиграет можно с коэффициентом 1.55.

Матч состоится 18 января и начнется в 23:30 мск.

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