«Бавария» не смогла победить «Хоффенхайм» в 2 из 3 последних матчей. 5.70 – мюнхенцы снова потеряют очки

«Бавария» примет «Хоффенхайм» в рамках 17-го тура Бундеслиги.

Мюнхенский клуб не смог победить «Хоффенхайм» в двух их последних трех матчей – они завершились с одинаковым счетом 1:1.

Букмекеры уверены в победе «Баварии» в сегодняшнем матче – 1.16. Поставить на непоражение гостей можно с коэффициентом 5.70.

Матч состоится 12 января и начнется в 22:30 мск.

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