«Бавария» не смогла победить «Хоффенхайм» в 2 из 3 последних матчей. 5.70 – мюнхенцы снова потеряют очки

Теги Бавария бундеслига Германия Хоффенхайм Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Бавария» примет «Хоффенхайм» в рамках 17-го тура Бундеслиги.

Мюнхенский клуб не смог победить «Хоффенхайм» в двух их последних трех матчей – они завершились с одинаковым счетом 1:1.

Букмекеры уверены в победе «Баварии» в сегодняшнем матче – 1.16. Поставить на непоражение гостей можно с коэффициентом 5.70.

Матч состоится 12 января и начнется в 22:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Англия выиграет Евро, Панарин – Кубок Стэнли, а Трамп станет президентом США. Что случится в 2024-м

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
да но игроки сейчас отдохнули. уехал чуп, мазрауи и ким. ну и ладно. вроде должны побеждать.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий