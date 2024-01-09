В Серии А завершился первый круг. «Интер» – явный фаворит на титул у букмекеров, хотя опережает «Ювентус» всего на два очка
Завершился первый круг чемпионата Италии.
Первое место занимает «Интер». Команда Симоне Индзаги опережает идущий вторым «Ювентус» на два очка, а идущий третьим «Милан» – сразу на 9 баллов.
Букмекеры считают «Интер» (1.30) явным фаворитом чемпионской гонки. Шансы «Ювентуса» оцениваются за высокие 3.90, в «Милан» вообще не верят – 25.00.
На победу остальных клубов в Серии А можно поставить с коэффициентом 200+.
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