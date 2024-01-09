В Серии А завершился первый круг. «Интер» – явный фаворит на титул у букмекеров, хотя опережает «Ювентус» всего на два очка

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Завершился первый круг чемпионата Италии.

Первое место занимает «Интер». Команда Симоне Индзаги опережает идущий вторым «Ювентус» на два очка, а идущий третьим «Милан» – сразу на 9 баллов.

Букмекеры считают «Интер» (1.30) явным фаворитом чемпионской гонки. Шансы «Ювентуса» оцениваются за высокие 3.90, в «Милан» вообще не верят – 25.00.

На победу остальных клубов в Серии А можно поставить с коэффициентом 200+.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Челси» и «Фиорентина» будут хороши до перерыва, хоккейный «Спартак» превзойдет минское «Динамо»: главное по ставкам на сегодня

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейчас появится 🤡 я_за_милан,которому нужна помощь специалиста опытного,и напишет,что Юве не команда,а Интер сдуется,бгг. И что Пиоля,на которую мочатся игроки Салернитан,Верон и прочих топовых команд уровня серии В, выиграет скудетто.
+1
0
+1
Получается не совсем Явный лидер)) если Юве отстает всего на два очка))
+1
0
+1
3.9 это высокие? Не, боюсь. со своих копеек только на пиво заработаю( Их местами поменял бы, ну да ладно. было бы хотя бы 7 на Юве то, букмейкерка разорилась. вот поэтому очень осторожные цифры ставят на Юве, а то не дай бог что)
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий