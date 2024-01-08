«Ливерпуль» — единственный претендент на квадрупл из топ-5 лиг. 135.00 – коэффициент на 4 титула

«Ливерпуль» остался единственным клубом из топ-5 лиг, который претендует на завоевание четырех титулов в этом сезоне.

Шансы команды Юргена Клоппа на квадрупл оцениваются коэффициентом 135.00.

По отдельности каждый титул «Ливерпуля» букмекеры оценивают так:

Кубок английской лиги — 1.85

Лига Европы — 3.30

АПЛ — 3.40

Кубок Англии – 6.50

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