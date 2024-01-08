«Ливерпуль» — единственный претендент на квадрупл из топ-5 лиг. 135.00 – коэффициент на 4 титула

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Лига Европы УЕФА Кубок английской лиги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Ливерпуль» остался единственным клубом из топ-5 лиг, который претендует на завоевание четырех титулов в этом сезоне.

Шансы команды Юргена Клоппа на квадрупл оцениваются коэффициентом 135.00.

По отдельности каждый титул «Ливерпуля» букмекеры оценивают так:

Кубок английской лиги — 1.85

Лига Европы — 3.30

АПЛ — 3.40

Кубок Англии – 6.50

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Перейдет ли Месси в «Барселону» и Гризманн в «МЮ», уедет ли Салах в Саудовскую Аравию? Как букмекеры оценивают зимние трансферы

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучший тренер, как и клуб! 💪
0
0
0
а кто ещё из топ-5, кроме англичан и французов, мог на квадрупл рассчитывать?
даже просто кроме англичан, Куп де ля Лиг же уже всё
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий