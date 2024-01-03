Житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России

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Житель Тюмени выиграл 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», сообщили в «Столото».

Имя победителя лотереи «Новогодний миллиард» пока не известно — за выигрышем он пока не обратился.

Главный приз в размере миллиарда был разыгран лишь в третий раз в истории российских лотерей. До этого лотерейные миллиардеры появились в 2020 и 2023 годах – ими оказались жители Московской области и Нижнего Новгорода.

Всего в 1526-м тираже «Русского лото» было разыграно 2 779 715 190 рублей. По 1 миллиону получили 87 россиян из разных регионов страны.

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3 комментария
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Печально, что sports стал местом ярой пропаганды азартных игр
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Ждём криминальные новости из Тюмени.
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Какое совпадение?)) Прошлый ярд из НН тоже на новый год выигрался. Удивительно, такие чудеса только в армянских лотереях бывают или еще в каких то?
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