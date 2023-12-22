«Динамо» — «Зенит-Казань»: проморолик к финалу БЕТСИТИ Кубка России по волейболу

Битва за престижный трофей уже 24 декабря!

Букмекерская компания БЕТСИТИ — титульный партнер БЕТСИТИ Кубка России по волейболу среди мужских команд — выпустила проморолик к финалу.

В основе видео — яркие и эмоциональные моменты знаковых матчей между московским «Динамо» и «Зенит-Казань» — соперников по решающей встрече за трофей.

Проморолик опубликован на YouTube-канале БЕТСИТИ.

«Динамо» и «Зенит-Казань» встретятся 24 декабря в Москве. Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало матча — в 16:30.

«Зенит-Казань» — действующий обладатель БЕТСИТИ Кубка России. Казанцы побеждали в турнире 11 раз. Московское «Динамо» — 3-х кратный обладатель Кубка России.

БЕТСИТИ предлагает расширенную роспись на событие.