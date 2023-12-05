9.00 – коэффициент на невыход Бразилии на ЧМ-2026. Сборная идет на 6-м месте в отборе

Сборная Бразилии неудачно стартовала в квалификации ЧМ-2026.

Бразильцы в шести стартовых турах набрали 7 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице.

Букмекеры начали принимать ставки на то, что Бразилия не попадет на мундиаль. «Тенниси» дает на это коэффициент 9.00.

Напрямую на чемпионат мира выйдут первые шесть сборных. Команда, занявшая седьмое место, сыграет в стыковых матчах.

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