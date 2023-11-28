Роуд-шоу Пути трофея «Игр Будущего» вышло на финишную прямую!

Знаменательный тур по российским регионам проходит в преддверии старта крупнейшего международного фиджитал-турнира, который состоится в Казани в 2024 году. Официальным букмекером этого масштабного события выступает Лига Ставок.

Путь трофея «Игр Будущего» начался в Москве и затем проследовал через Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Самару и Уфу. 27 ноября главный Трофей турнира и Капсула времени посетили Оренбург, а финальной точкой маршрута станет космодром Байконур.

«Россия первой в мире официально признала фиджитал-спорт. Это направление, отвечающее запросам времени и нашей молодежи. Уверен, что совсем скоро мы узнаём новые имена в самом современном виде спорта, который достоин своих чемпионов, традиций и новых площадок. Это начало новой спортивной эры», – обратился к фиджитал-спортсменам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Путешествуя по Приволжью, Капсула времени собирала наставления выдающихся спортсменов разных поколений. В Оренбурге своё финальное послание в будущее торжественно закрепил амбассадор, друг Лиги Ставок и Фонда «Созвездие Добра», олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

«Игры Будущего» – это очень масштабный и инновационный проект, причем даже по меркам мировой спортиндустрии. Поэтому у меня нет сомнений в том, что мероприятие привлечет немало талантливой, сильной и целеустремленной молодежи. Как участник Лиги Супергероев и амбассадор Лиги Ставок, я рад стать частью такого крутого проекта, ведь вместе мы создаем спорт будущего», – сказал Артур Далалоян.

В историческое послание вошли 11 заповедей справедливого спорта от Лиги Супергероев. Эти уникальные ценности честной борьбы смогут прочесть будущие поколения фиджитал-спортсменов через 10 лет. Так Капсула времени завершила автопробег по городам России и отправилась на хранение в столицу «Игр Будущего» – город Казань. А главному Трофею турнира предстоит полететь в космос с Байконура 1 декабря.