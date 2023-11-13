Победа Медведева над Рублевым идет за 1.52 – самый высокий коэффициент в личных встречах

Даниил Медведев встретится с Андреем Рублевым на Итоговом турнире ATP в Турине.

Российские теннисисты встречались между собой 9 раз за карьеру. Медведев победил семь раз, у Рублева две победы, в том числе на прошлогоднем Итоговом чемпионате.

Сегодня на победу Медведева дают коэффициент 1.52. Успех Рублева идет за 2.55.

Еще никогда в личных встречах Медведев не котировался так высоко. Максимальный коэффициент на его победу составлял 1.38.

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