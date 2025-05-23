Букмекеров могут обязать удерживать налог с каждого выигрыша россиян. Законопроект Минфина проходит общественное обсуждение

Минфин может обязать российских букмекеров удерживать налог с каждого выигрыша.

Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс, в том числе касающихся букмекерских компаний.

Минфин хочет изменить схему налогообложения клиентов БК, по которой букмекеры должны будут удерживать налог с каждого выигрыша россиян, независимо от суммы.

На данный момент букмекеры удерживают налог в размере 13% с каждого выигрыша от 15 тысяч рублей. При выигрышах от 4 до 15 тысяч рублей игрок должен уплатить налог самостоятельно. Выигрыши до 4 тысяч рублей не облагаются налогом.

В законе не указано, останется ли налоговая льгота для выигрышей до 4 тысяч рублей.

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