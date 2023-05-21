«Спартак» встретится с «Химками» в 30-м туре РПЛ.

Команда Деяна Станковича сыграла 16 матчей на ноль в этом чемпионате. Это клубный рекорд для 30-турового сезона.

В субботу красно-белые примут «Химки». Букмекеры дают коэффициент 2.26 на то, что «Спартак» не пропустит, 1.64 – соперник забьет хотя бы один мяч.

Матч состоится 24 мая, начало – в 16:30 по московскому времени.

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