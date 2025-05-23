Никто из россиян не доберется до 1/2 финала на «Ролан Гаррос», уверены букмекеры

Букмекеры оценили шансы россиян добраться до решающих матчей на «Ролан Гаррос».

В мужском турнире сыграют четыре россиянина – Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

На выход любого россиянина в полуфинал дают коэффициент 4.50. За 1.16 (86%) можно поставить на то, что никто не доберется до 1/2 финала.

Появление российского теннисиста в финале оценивают в 8.50 (11%), на победу россиянина в турнире дают 20.00 – около 5% вероятности.

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует 25 мая.

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