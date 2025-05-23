«Новый игрок стоит от 5 до 25 тысяч рублей». «Балтбет» о расходах на привлечение бетторов
Head of digital БК «Балтбет» Антон Ильин рассказал, в какую сумму букмекеру обходятся новые игроки.
– Сколько стоит новый игрок?
– В зависимости от источника стоимость варьируется от 5 до 25 тысяч рублей за игрока с первым депозитом.
Но для нас ключевой метрикой остается вовлеченность. Если человек внес три депозита и сделал хотя бы десять ставок – с вероятностью 80% он останется с нами минимум на пару лет. Поэтому в приоритете – не просто CPA, а реальный LTV, – заявил Ильин.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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