«Новый игрок стоит от 5 до 25 тысяч рублей». «Балтбет» о расходах на привлечение бетторов

Head of digital БК «Балтбет» Антон Ильин рассказал, в какую сумму букмекеру обходятся новые игроки.

– Сколько стоит новый игрок?

– В зависимости от источника стоимость варьируется от 5 до 25 тысяч рублей за игрока с первым депозитом.

Но для нас ключевой метрикой остается вовлеченность. Если человек внес три депозита и сделал хотя бы десять ставок – с вероятностью 80% он останется с нами минимум на пару лет. Поэтому в приоритете – не просто CPA, а реальный LTV, – заявил Ильин.

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