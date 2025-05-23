«МЮ» установит антирекорд по домашним поражениям за сезон АПЛ, если проиграет «Астон Вилле». Клуб из Бирмингема – явный фаворит за 1.75

«МЮ» примет «Астон Виллу» в 38-м туре АПЛ.

«Юнайтед» проиграл 9 матчей на своем поле в этом сезоне чемпионата Англии. «МЮ» повторил свой худший результат – столько же домашних поражений было в сезонах-1930/31, 1933/34 и 1962/63.

В случае поражения в сегодняшней игре «Манчестер Юнайтед» установит антирекорд по домашним поражениям за один чемпионат. Букмекеры дают коэффициент 1.75 на победу «Астон Виллы», 4.30 – на ничью и 4.50 – на победу «МЮ».

Матч состоится 25 мая и начнется в 18:00 мск.

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