В Казахстане хотят запретить рекламу букмекеров и повысить до 25 лет возраст участия в азартных играх

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил о разработке новых мер по борьбе с игровой зависимостью в стране.

«Мы видим, что 40% разводов происходит по этой причине. Получается, что лудомания сейчас вышла на второе место после алкоголизма и наркомании среди причин разводов в наших семьях. Это стало большой проблемой.

В первую очередь это запрет рекламы букмекерских контор, тотализаторов и онлайн-казино. Второе — это повышение до 25 лет допустимого возраста для участия в азартных играх.

Также предусматривается запрет для участия в играх лицам, которые находятся в едином реестре должников, неплательщикам алиментов и лицам, которые имеют просроченные задолженности по банковским кредитам», — сказал премьер-министр.

Соответствующие законодательные поправки в данный момент рассматриваются в парламенте Казахстана.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Бавария» влетела «Саарбрюкену», на победу которого давали 61.00. Как менялись коэффициенты в матче?