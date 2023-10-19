50 потенциально договорных матчей состоялись в третьем квартале 2023 года (IBIA)

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Международная ассоциация добросовестности ставок (IBIA) сообщила о 50 подозрительных матчах за третий квартал 2023 года.

Организация обработала данные от 125 букмекеров по различным видам спорта. Было получено 50 сигналов о потенциально договорных матчах – на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

56% сигналов о странных матчах за третий квартал пришлись на футбол и теннис. Великобритания (11) и Чехия (10) – лидеры по предупреждениям.

Общее число потенциально договорных матчей за 2023 год, известных IBIA, составляет 148.

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