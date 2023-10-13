«Тенниси» открыл линию на то, что Месси забьет 1000 голов за карьеру

Букмекерская компания «Тенниси» открыла линию на количество голов Лионеля Месси за карьеру.

«Тенниси» предложил поставить на то, что нападающий «Интер Майами» доберется до отметки 1000 голов за карьеру. Ставки принимаются с коэффициентом 6.10.

Сейчас у 36-летнего аргентинца 819 забитых мячей.

Больше всего голов в истории футбола забил форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду – 855.

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