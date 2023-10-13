«Тенниси» открыл линию на то, что Месси забьет 1000 голов за карьеру

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Букмекерская компания «Тенниси» открыла линию на количество голов Лионеля Месси за карьеру.

«Тенниси» предложил поставить на то, что нападающий «Интер Майами» доберется до отметки 1000 голов за карьеру. Ставки принимаются с коэффициентом 6.10.

Сейчас у 36-летнего аргентинца 819 забитых мячей.

Больше всего голов в истории футбола забил форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду – 855.

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3 комментария

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Человек1991
У Месси с учётом абсолютно всех матчей в карьере 915 голов и 420 голевых передач.
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