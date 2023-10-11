Димитров победил Алькараса и сорвал тренд, который сыграл в 49 из 50 матчей

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Григор Димитрив победил Карлоса Алькараса (5:7, 6:2, 6:4) в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае.

Болгарский теннисист сломал победный тренд испанца. До сегодняшней встречи вторая ракетка мира выиграл 49 из 50 матчей против соперников вне топ-15 в 2023 году.

Кроме Димитрова против тренда сыграл только венгр Фабиан Марожан, обыгравший Алькараса со счетом 2:0 на майском «Мастерсе» в Риме.

Перед матчем на победу Димитрова давали коэффициент 4.90. Алькарас шел явным фаворитом за 1.18.

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