Сборная России – фаворит второго матча против олимпийской сборной Египта

Россияне сыграют против египтян через несколько дней после их первого матча, который закончился вничью 1:1.

Букмекеры считают, что у сборной России больше шансов на победу – она оценивается коэффициентом 2.37, а успех Египта котируется за 3.08.

Матч не ожидается голевым – на ТБ2.5 можно поставить за 2.28, а на ТМ2.5 – всего за 1.64.

Начало игры – в 19:00 по московскому времени.