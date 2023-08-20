Линия на результативность Кокорина в Серии А установлена на 1,5 голах. Коэффициенты сильно разбросаны

Александр Кокорин стал третим бомбардиром «Фиорентины» в летнее межсезонье. БЕТСИТИ предлагает линию на результативность форварда в Серии А в этом сезоне. Российский форвард «Фиорентины» был включен в заявку на 1-й тур Серии А, но не так и не появился по ходу матча.

Важно, это линия исключительно на голы в футболке «Фиорентины».

Кокорин забьет больше 1,5 голов за сезон – 2.40 / меньше – 1.51

Отдаст больше 1,5 голевых передач – 3.00 / меньше – 1.34

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