Специальный мерч Winline х «Спартак» для болельщиков красно-белых. В продаже с сегодняшнего дня!

Winline и ФК «Спартак-Москва» запустили специальный мерч для болельщиков.

Коллекция вдохновлена великой историей клуба и легендарными игроками, творившими ее на протяжении разных эпох. В коллекцию вошли футболки, свитшот и худи.

Дизайн, созданный на основе более, чем вековой истории клуба, содержит культурный код великого клуба и его преданных болельщиков.

Этот мерч не про футбол. Он – про «Спартак».

В принтах, выполненных в ретро-стилистике фестивальных плакатов, упомянуты легендарные люди, имена которых навсегда связаны с историей клуба: братья Старостины, Игорь Нетто, Евгений Ловчев, Константин Бесков, Владимир Маслаченко, Олег Романцев, Егор Титов, Квинси Промес и многие другие.

Также, в дизайне использованы знакомые каждому поклоннику красно-белых символы – буквы «С», «М» и сложенные в ромб ладони, которые отсылают к заряду трибун «Боже, Спартак храни!», без которого невозможно представить ни один матч команды.

Приобрести мерч Winline x «Спартак» можно будет с 20 августа только в официальных оффлайн-магазинах клуба – на Арбате и стадионе «Открытие Банк Арена», а также в интернет-магазине красно-белых.