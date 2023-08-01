ФАС проверит новый вид рекламы нелегальных букмекеров в соцсетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку рекламных интеграций офшорных букмекеров 1Win и Mostbet в соцсетях.

Нелегальные операторы с июля начали использовать новый вид рекламы в VK, на видео или анимированные фото накладываются логотипы букмекеров, которые трансформируются в промокоды. Ранее нелегальные конторы использовали подобные схемы в других соцсетях и на сайтах с пиратским видеоконтентом.

Подобная реклама при этом размещается в непрофильных группах, несвязанных напрямую со спортом или ставкам. Чаще всего 1Win и Mostbet интегрируют свою рекламу в юмористических пабликах с большими охватами.

В пресс-службе ФАС отметили, что букмекеры не могут публиковать рекламу в сообществах в VK. «ФАС России рассмотрит данные материалы на предмет нарушения ч. 2 и 2.2 ст. 27 закона «О рекламе», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе VK отметили, что соцсеть удаляет незаконную рекламу и реагирует на запросы уполномоченных органов».