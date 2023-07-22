Поставь на матч Сенегал — Россия по лучшим кэфам и получи бонус до 100 000 рублей!

22 июля в Санкт-Петербурге в рамках второго тура БЕТСИТИ Кубка Наций по пляжному футболу сборная Россия сыграет с командой Сенегала. Матч начнется в 15:00.

Россия пока полностью оправдывает статус главного фаворита турнира. В первом матче трехкратные чемпионы мира обыграли команду из ОАЭ со счетом 3:0.



Теперь наши парни сыграют с Сенегалом. Единственный раз Россия встречалась с африканской сборной в 2019 году. Тогда она добилась тяжелой победы со счетом 8:7. Сейчас Сенегал, возможно, не столь опасен, но недооценивать соперника не стоит.



В первом матче БЕТСИТИ Кубка Наций против Ирана Сенегал проиграл – 1:5. С Россией гостей из Африки тоже ждет неудача?



Аналитики БЕТСИТИ считают, что да. На них дают кэф 4.90, тогда как на Россию можно поставить за 1.31. Возможность ничейного исхода оценивается экспертами в 10.5.

Победа России с форой (-2) есть в линии БЕТСИТИ за 1.71, а тотал команды 6.5 больше – за 2.50. Также можно поставить на волевую победу одной из сборных в матче за 2.36.

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