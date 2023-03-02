Игроки БЕТСИТИ: «Реал» разнесет «Барселону» без Левандовски, Педри и Дембеле
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Сегодня, 2-го марта, «Реал» и «Барселона» на «Сантьяго Бернабеу» проведут первый матч 1/2 финала Кубка Испании. Игра начнется в 23:00.
15 января команды играли между собой в финале Суперкубка Испании.
Тогда «Барса» одержала уверенную победу со счетом 3:1. С тех пор прошло почти два месяца – многое изменилось.
К новой встрече с мадридцами «Барселона» растеряла былую форму. Каталонцы вылетели из Лиги Европы, уступив «МЮ» в 1/16 финала, и сенсационно проиграли «Альмерии» в чемпионате Испании – 0:1.
В Эль-Класико Хави не сможет рассчитывать на травмированных лидеров – Роберта Левандовски, Педри и Усмана Дембеле.
«Реал» не проигрывает с 5-го февраля. Положительных эмоций команде добавили победа в клубном чемпионате мира и сумасшедший камбэк во встрече с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 5:2.
Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение хозяевам, предлагая поставить на победу «Реал» с коэффициентом 1.96. Ничью можно взять за котировку 3.60. А вот успех «Барселоны» оценивается в приличные 4.20
Игроки БЕТСИТИ согласны с экспертами и тоже отдают предпочтение команде
Анчелотти – 68% ставок приходятся на нее. 23% – на гостей, оставшиеся 9% бетторы поставили на ничью.
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