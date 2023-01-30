«Ак Барс» и Winline представили коллекцию одежды для болельщиков

Хоккейный клуб «Ак Барс» и компания Winline выпустили новую коллекцию атрибутики. Это очередной совместный проект двух брендов, созданный для прямого взаимодействия с болельщиками казанской команды.

Лимитированная линейка одежды с совместной айдентикой «Ак Барса» и Winline уже доступна в официальном магазине клуба. А любой посетитель «Татнефть Арены» имеет возможность выиграть толстовку, футболки, шарф, шапку или шайбу, участвуя в конкурсах Winline на домашних матчах «Ак Барса».

Развивая партнёрство с «Ак Барсом», Winline делает максимум, чтобы болельщики могли наслаждаться игрой. В сезоне 22/23 при поддержке партнёра хоккейный клуб обновил интерьер и звуковое оборудование «Татнефть Арены», а 1% от каждой ставки на результаты «Ак Барса» в Winline перечисляются на развитие команды.