Получите автографы игроков 2Drots в Астане!

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26 января с 18:00 до 20:00 в KHS HUB (Проспект Улы Дала, 5/2, Астана) одни из основателей медиафутбола – команда блогеров 2Drots при поддержке букмекерской компании Fonbet проведет автограф-сессию для своих казахстанских поклонников. 

Пришедшие на встречу с блогерами смогут не только получить автограф и сфотографироваться с кумирами, но и поучаствовать в различных активностях и розыгрышах призов. 

2Drots, титульным спонсором которых является букмекерская компания Fonbet, на сегодняшний день может считаться самой популярной медийной командой России, имея аудиторию свыше 3 миллионов человек на Youtube. В 2022 году «дроты» впервые в своей истории приняли участие в розыгрыше Фонбет Кубка России, где дошли до второго раунда соревнований.

Вход на автограф-сессию свободный. 

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