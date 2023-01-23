Получите автографы игроков 2Drots в Астане!

26 января с 18:00 до 20:00 в KHS HUB (Проспект Улы Дала, 5/2, Астана) одни из основателей медиафутбола – команда блогеров 2Drots при поддержке букмекерской компании Fonbet проведет автограф-сессию для своих казахстанских поклонников.

Пришедшие на встречу с блогерами смогут не только получить автограф и сфотографироваться с кумирами, но и поучаствовать в различных активностях и розыгрышах призов.

2Drots, титульным спонсором которых является букмекерская компания Fonbet, на сегодняшний день может считаться самой популярной медийной командой России, имея аудиторию свыше 3 миллионов человек на Youtube. В 2022 году «дроты» впервые в своей истории приняли участие в розыгрыше Фонбет Кубка России, где дошли до второго раунда соревнований.

Вход на автограф-сессию свободный.