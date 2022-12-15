Смотри финал ЧМ в пабе O’Donoghue’s вместе с Olimpbet и Михаилом Моссаковским

Последний матч чемпионата мира ответит на главный вопрос турнира: Лионель Месси или Килиан Мбаппе? В воскресенье 18 декабря Аргентина и Франция разыграют кубок мира в катарском Лусиале. Из Москвы следить за матчем лучше всего вместе с Olimpbet.

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