BetBoom сделал коллаб с брендом уличной одежды A.D.E.D.: выпустили коллекцию киберспортивных айтемов, а в ролике засветился OG Buda

BetBoom снова врывается в киберспортивное пространство! В этот раз букмекер сделал коллаб с брендом уличной одежды A.D.E.D.

A.D.E.D. (All Day Every Day) − это московское объединение художников, чьи работы в виде стикеров и тегов можно увидеть в разных мегаполисах мира. Недавно они начали выпускать собственную одежду, нашедшую отклик у любителей уличной культуры за счет своего лаконичного и узнаваемого дизайна.

Коллаб A.D.E.D. и BetBoom посвящен CS:GO. В комплект уникальных айтемов входят футболка, кейкапы и игровой коврик. Но и это еще не все! Ребята сняли видео, в котором показали развитие компьютерных клубов. В ролике засветились OG Buda, легенды CS:GO Zoner и ANT1ka и звезда Dota 2 DAXAK: https://youtu.be/DId4ZmCrXPU

Хочешь выиграть уникальные айтемы из коллаба?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetBoom. Для этого понадобятся только паспорт и телефон.

Делай ставки на общую сумму от 500 рублей и с кэфом минимум 1.30 с 14 по 30 ноября.

2 декабря будет проведен розыгрыш айтемов − 15 футболок, 15 кейкапов, 15 игровых ковриков, а также фрибетов. Итоги будут опубликованы на лендинге, техническая поддержка BetBoom дополнительно свяжется с победителями. GG WP!