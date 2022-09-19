Левандовски набрал 8+2 в шести турах Ла Лиги. Станет лучшим бомбардиром турнира с вероятностью в 72%

Роберт Левандовски оформил дубль в матче шестого тура Ла Лиги против «Эльче», доведя счет забитых мячей в чемпионате до восьми.

Польский форвард покинул поле без забитого мяча лишь в двух официальных играх сезона: с «Райо Вальекано» в первом туре чемпионата (0:0) и с «Баварией» в Лиге чемпионов (0:2).

Левандовски – лидер бомбардирской гонки Ла Лиги. Ближайший преследователь, Борха Иглесиас из «Бетиса», отстает на два мяча. Аналитики оценивают шансы Роберта в первом же сезоне стать лучшим снайпером чемпионата Испании в 72%.

Главный конкурент поляка – Карим Бензема, однако его шансы оценивают всего в 21%.