Левандовски набрал 8+2 в шести турах Ла Лиги. Станет лучшим бомбардиром турнира с вероятностью в 72%

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Роберт Левандовски оформил дубль в матче шестого тура Ла Лиги против «Эльче», доведя счет забитых мячей в чемпионате до восьми. 

Польский форвард покинул поле без забитого мяча лишь в двух официальных играх сезона: с «Райо Вальекано» в первом туре чемпионата (0:0) и с «Баварией» в Лиге чемпионов (0:2). 

Левандовски – лидер бомбардирской гонки Ла Лиги. Ближайший преследователь, Борха Иглесиас из «Бетиса», отстает на два мяча. Аналитики оценивают шансы Роберта в первом же сезоне стать лучшим снайпером чемпионата Испании в 72%. 

Главный конкурент поляка – Карим Бензема, однако его шансы оценивают всего в 21%.

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