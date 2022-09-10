Алексей Андронов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд

Комментатор телеканала Viasat сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд в шестом туре немецкой Бундеслиги.

«В ближайшем туре пройдет очень интересный матч между „РБ Лейпцигом“ и „Боруссией“ Дортмунд. Он был бы интересным в любом варианте, даже вне контекста событий последних недель.

„Лейпциг“ неудачно стартовал в сезоне. Команда проиграла матч за Суперкубок, буксует в чемпионате. На своем поле позорнейшим образом проиграла „Шахтеру“, после чего Доменико Тедеску был уволен. Ввязавшись в драку в матче с „Баварией“ за Суперкубок и проиграв ее, Тедеску потерял команду, и дальше все пошло не по плану. Ошибки в матче с „Шахтером“ были просто немыслимы.

Новым наставником „Лейпцига“ стал бывший тренер „Боруссии“ Марко Розе. Он отлично знает „Боруссию“, в которой не произошло каких-то изменений. Аллер лечится от рака, есть травмированные. Появились два новых центральных защитника, но Розе отлично понимает, как играет „Боруссия“, как она устроена. Знает индивидуальные особенности футболистов.

Какая-то эмоциональная встряска будет получена командой, и мы не увидим бледной и скучной игры. Может быть, результат и не будет достигнут в этой игре, но нет сомнений, что команда будет стараться.

„Боруссии“ тоже есть что доказывать, так как, несмотря на положительные результаты, игра команды постоянно подвергается критике. Матч будет интересным. Тут бессмысленно соперникам играть от обороны. Командам просто даже подбор игроков не позволяет это делать. Здесь будут забитые мячи с обеих сторон, а моя ставка ТБ 2,5 и обе забьют», – считает Андронов.

Поставить на ТБ 2,5 + ОЗ можно с коэффициентом 1.75 в «1хСтавке». Ставка прошла в пяти последних личных встречах команд.

Предстоящая встреча состоится 10 сентября в 16:30 по МСК.

Источник: РБ