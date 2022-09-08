Левандовски оформил хет-трик в первом же матче за «Барселону» в ЛЧ: выше шансы стать лучшим бомбардиром турнира только у одного футболиста

Роберт Левандовски забил три мяча в ворота «Виктории Пльзень» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Поляк стал первым футболистом, которому удалось оформить по хет-трику в Лиге чемпионов в составе трех разных клубов: «Боруссии» Дортмунд, «Баварии» и «Барселоны». Форвард испанского клуба – лучший футболист по количеству забитых мячей в ЛЧ среди команд, не участвовавших в квалификации турнира.

Перфоманс Левандовски в первом туре заставил аналитиком пересмотреть свои взгляды на борьбу за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Во вторник двумя главными претендентами были Холанд и Мбаппе, а шансы Роберта оценивались менее чем в 10%, но сейчас поляк оставил позади молодого француза: на то, что Левандовски станет лучшим снайпером ЛЧ дают коэффициент 3.24, то есть около 30%.

Выше шансы только у Холанда, который выдает просто сумасшедшую результативность на старте сезоне, и уже успел оформить дубль в ЛЧ – 36%.