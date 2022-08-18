На матчах PARI Суперлиги F будет работать VAR

Организатор любительских футбольных турниров Лига F и ее титульный партнер, букмекерская компания PARI объявляют о том, что на матчах PARI Суперлиги F будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR).

Все спорные моменты, которые будут возникать в связи с забитыми мячами, возможными нарушениями в штрафной или потенциальными красными карточками, будет проверять судейская бригада с помощью просмотра видеоповтора эпизода.

Кроме того, организаторы PARI Суперлиги F решили дать возможность каждой команде один раз за матч запрашивать видеопросмотр спорного игрового момента.

Напомним, призовой фонд PARI Суперлиги F составит 1 500 000 рублей. Из общего призового фонда 1 миллион рублей достанется победителю турнира. Остальные 500 000 рублей заберет финалист Суперлиги.

1 августа PARI и Лига F объявили о подписании соглашения, по условиям которого букмекерская компания стала титульным партнером турнира.

Лигу F организовали Василий Уткин и Илья Геркус. Ключевая задача – вывести качество организации турниров на новый уровень и предоставить игрокам и командам лучшие и комфортные условия игры.