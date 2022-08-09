Клиенты PARI ставят на победу ПСВ в матче с «Монако»

9 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов нидерландский ПСВ примет «Монако». Матч начнется в 21:30 мск. В первой встрече неделю назад команды сыграли вничью 1:1. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Согласно оценке аналитиков PARI, шансы команд на выход в следующий раунд чуть выше у клуба из Эйндховена. Сделать ставку на проход ПСВ можно по коэффициенту 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. В то время как выход монегасков в следующий этап котируется за 2.12 (приблизительно 45%). Болельщики при этом склоняются к тому, что дальше пройдет именно «Монако»: объем ставок на рынке прохода распределяется в пользу команды с Александром Головиным в составе в соотношении 57% на 43%.

Поставить на победу голландского клуба в основное время можно с коэффициентом 2.35 (около 41%). Вероятность триумфа «Монако» оценивается коэффициентом 3.00 (приблизительно 33%), а сделать ставку на ничейный исход можно за 3.75 (примерно 26%). Поставить на то, что в матче будет забито не менее трех голов, можно за 1.62.

Клиенты PARI уверены в успехе ПСВ в основное время ответного матча: 85% от всего объема ставок на исход встречи сделано на хозяев поля, в то время как на монегасков — всего 10%, а на ничейный исход — 5%.

Самая крупная ставка в линии на PARI на данный момент сделана на «проход» «Монако». Беттор поставил на это 150 000 рублей с коэффициентом 1.95. Кроме того, есть ставка на победу «ПСВ» в основное время ответной встречи в размере 100 000 рублей с коэффициентом 2.35.