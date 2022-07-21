Генеральный директор БК «Фонбет» прокомментировал новость об отчислениях «ЕРАИ»

Генеральный директор БК «Фонбет» Сергей Анохин прокомментировал новость об отчислениях ЕРАИ

«ЕРАИ опубликовал цифры по второму кварталу текущего года, согласно которым Фонбет остается безоговорочным лидером на букмекерском рынке России и по сумме целевых отчислений спортивным федерациям и спортивным лигам. Согласно этим данным более 10 букмекерских компаний перечислили федерациям 3,1 млрд рублей.

На долю Фонбет пришлось более 930 миллионов, то есть ровно треть. Мы готовы раскрыть свои финансовые показатели и всегда выступали за прозрачность рынка. Фонбет каждый год увеличивает размер своих отчислений. Для нас важно и дальше наращивать объемы нашей помощи отечественному спорту, оказывать ему всестороннюю поддержку, вместе добиваться побед и высот», – сказал Анохин.