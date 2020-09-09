🤔 Знаете, сколько «Бавария» забьет «Севилье»? Ставьте на матч и получайте бонус 500 рублей!

В матче за Суперкубок УЕФА встречаются «Бавария» и «Севилья». Испанцы пока не вступали в борьбу в национальном чемпионате, а вот первого соперника мюнхенского клуб в Бундеслиге постигла участь «Барселоны»: вратарь «Шальке» Ральф Фэрманн вытащил из сетки 8 мячей. Это была 22-я победа «Баварии» подряд, «Севилья» же не проигрывает на отрезке из 21 матча.

«Бавария» и «Севилья» брали европейский Суперкубок по разу, а друг с другом встречались в еврокубках лишь однажды: в 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 дальше по сумме двух ничейных матчей прошли немцы (1:1, 0:0).

«Бавария» – мощный фаворит предстоящего противостояния: за выигрыш Мюнхена дают всего 1,35. Успех «Севильи» оценен космическим коэффициентом 7,9.

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