🤜 🤛 «Бавария» и «Севилья» разыграют Суперкубок УЕФА! Ловите 500 рублей на ставку – достаточно регистрации👇

Сегодня, в матче за Суперкубок УЕФА, сойдутся «Бавария» и «Севилья». Начало встречи – в 22:00.

«Бавария» продолжает уничтожать соперников: в этот раз жертвой немецкого гранда стал «Шальке» – первый тур Бундеслиги закончился со счетом 8:0! Букмекеры не сомневаются в победе команды Флика – кэф на победу «Баварии» 1.38.

Для «Севильи» новый сезон еще не начался: в Ла Лиге прошло два тура, но клуб начнет играть позже – федерация футбола Испании дала отдохнуть участникам еврокубков. В матчах за Суперкубок шестикратные обладатели Лиги Европы не так успешны: лишь одна победа в 2006 году. БК Bettery дает коэффициент на победу испанского клуба 8,0!

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