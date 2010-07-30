Париматч и футбольный клуб «Шахтер» объявили о расширении сотрудничества после двух лет партнерства. В рамках нового соглашения Париматч получит статус титульного партнера ФК «Шахтер» и будет представлен на матчах Премьер-лиги и еврокубков. Кроме этого, в рамках нового соглашения, ФК «Шахтер» и Parimatch продолжат реализовывать специальные акции для болельщиков и продолжат работу над важными социальными проектами.

«Партнерство лидеров рынка – уникальный прецедент для Восточной Европы. За прошедшие два года совместной работы Parimatch зарекомендовал себя как надежный и амбициозный партнер, который инвестирует серьезные средства в развитие спорта. Уверен, что вместе мы достигнем новых побед», – заявил Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер».

«Мы не планируем ограничиваться стандартными спонсорскими активностями и совсем скоро представим общественности новые проекты. Мы готовы дать положительный импульс всему спорту и футболу, в частности», – отметил Вадим Мисюра, представитель Parimatch.

На Youtube уже доступно видео с формой нового титульного партнера. Ролик можно посмотреть по ссылке.