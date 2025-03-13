Россиянин проиграл 3 миллиона рублей, поставив на победу «Реала» над «Атлетико» в основное время
Беттор проиграл 3 миллиона рублей из-за поражения «Реала» от «Атлетико».
Клиент букмекерской компании «Лига Ставок» поставил 3 миллиона рублей на победу «Реала» в мадридском дерби в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Основное время завершилось победой «Атлетико» – ставка россиянина не сыграла.
Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости