  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Россиянин проиграл 3 миллиона рублей, поставив на победу «Реала» над «Атлетико» в основное время
8

Россиянин проиграл 3 миллиона рублей, поставив на победу «Реала» над «Атлетико» в основное время

Беттор проиграл 3 миллиона рублей из-за поражения «Реала» от «Атлетико».

Клиент букмекерской компании «Лига Ставок» поставил 3 миллиона рублей на победу «Реала» в мадридском дерби в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Основное время завершилось победой «Атлетико» – ставка россиянина не сыграла.

Ставки на Спортсе

Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoАтлетико
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
Лига Ставок
Ставки на футбол
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
«Барселона» – «ПСЖ» – самый вероятный финал Лиги чемпионов по версии букмекеров
18сегодня, 12:21
В Индонезии за полгода заблокировали более 1 миллиона гемблинг-ресурсов. В стране запрещены азартные игры
сегодня, 11:53
Почти 200 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры за год работы сервиса самоограничений
1сегодня, 10:57
Сенатор Шейкин: «Введение самозапрета на азартные игры может стать спасением для лудоманов»
1сегодня, 10:31
У «Юнайтед» 1 победа в 6 матчах. 1.91 – не смогут обыграть «Сосьедад» в основное время
1сегодня, 09:42
Баста – лучший неспортивный амбассадор России по версии «Вредного букмекера». Мусагалиев и Бурунов – в топ-3
сегодня, 08:50
«Барселона» – фаворит на победу в ЛЧ перед 1/4 финала. «ПСЖ» – 2-й у букмекеров, «Реал» – 3-й
54вчера, 23:14
«Реал» выбьет «Арсенал», «Барселона» уверенно пройдет «Боруссию»: букмекеры определились с фаворитами 1/4 финала ЛЧ
65вчера, 22:53
«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив «Атлетико» в серии пенальти. На проход «сливочных» после первого матча давали 69%
109вчера, 22:45
Клубы бразильской Серии А получат $1 млрд от спонсоров-букмекеров в 2025 году
1вчера, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года. Букмекеры давали 25% на то, что он еще сыграет за национальную команду
438 минут назад
«Юнайтед» перебегает испанцев и пройдет в 1/4 финала». Прогноз Антона Фадина на «МЮ» – «Сосьедад»
сегодня, 08:30
«Реал» проигрывает «Атлетико» после первого тайма. Букмекеры считают, что команда Анчелотти выйдет в 1/4 финала
1вчера, 20:48
20 000 000 и путешествия в розыгрыше Весенний Boom
вчера, 10:47Промо
Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Реала» над «Атлетико»
вчера, 09:30Промо
Овечкин забьет в КХЛ до конца карьеры, уверены букмекеры. Он планирует вернуться в «Динамо» летом 2026-го
4вчера, 09:12
500 000 фрибетов и билеты в VIP-ложу за ставки от BetBoom
вчера, 08:11Промо
«Ливерпуль» проигрывает «ПСЖ» после первого тайма, но остается фаворитом на выход в 1/4 финала ЛЧ
1311 марта, 20:49
«Я бы рискнул поставить на ТБ угловых». Прогноз Максима Полтавца на «Ливерпуль» – «ПСЖ»
11 марта, 10:48
Чего ожидать от ответного матча «Ливерпуля» против ПСЖ? Федор Смолов и Никита Ковальчук поделились мыслями по поводу главного противостояния 1/8 Лиги чемпионов
11 марта, 10:38Промо