Почти 200 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры за год работы сервиса самоограничений

Почти 200 тысяч человек запретили себе азартные игры в Казахстане.

По данным Министерства туризма и спорта Казахстана на 11 марта, 198 214 казахстанцев воспользовались сервисом самоограничения от азартных игр.

Онлайн-сервис самоограничения заработал в Казахстане в начале марта 2024 года. После подачи заявления лицо вносится в реестр ограниченных от участия в азартных играх и пари на срок от 6 месяцев до 10 лет без права отзыва заявления.

До истечения срока самоисключения можно подать заявление о продлении ограничения.

Ставки на Спортсе

Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?