Почти 200 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры за год работы сервиса самоограничений
Почти 200 тысяч человек запретили себе азартные игры в Казахстане.
По данным Министерства туризма и спорта Казахстана на 11 марта, 198 214 казахстанцев воспользовались сервисом самоограничения от азартных игр.
Онлайн-сервис самоограничения заработал в Казахстане в начале марта 2024 года. После подачи заявления лицо вносится в реестр ограниченных от участия в азартных играх и пари на срок от 6 месяцев до 10 лет без права отзыва заявления.
До истечения срока самоисключения можно подать заявление о продлении ограничения.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Министерство физкультуры и спорта РК
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