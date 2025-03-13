Сенатор Шейкин: «Введение самозапрета на азартные игры может стать спасением для лудоманов»

Сенатор Артем Шейкин высказался о законопроекте о самоограничении от азартных игр.

Ранее депутаты внесли в Госдуму обновленный законопроект о самоограничении от азартных игр, в котором минимальный период самозапрета увеличился с 4 до 12 месяцев.

В случае принятия законопроекта гражданин сможет подать заявление на установление ограничений через портал Госуслуг. Отозвать самозапрет не получится.

«Введение самозапрета на азартные игры может стать спасением для лудоманов», – отметил Шейкин.

Парламентарий привел в пример сервис, который позволяет установить ограничение на получение кредитов. С 1 марта услугой воспользовались более 5 миллионов россиян.

«Я смотрел последние данные, которые размещало Минцифры: более 5 миллионов человек уже поставили себе самозапрет на выдачу кредитов.

Я тоже сделал, потому что тенденция, которая наблюдается на рынке: взломы «Госуслуг» все чаще и чаще происходят. Они придумывают все новые и новые способы. Поэтому это один из механизмов стопроцентной защиты», – заявил Шейкин.

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