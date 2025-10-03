Джефф Грин о Дюрэнте: «Кевин все тот же с тех пор, как был новичком. Его не переделать»

Грин вспомнил о совместном с Дюрэнтом дебютном сезоне.

«Мы жили в 5-10 минутах друг от друга, но сблизились только после драфта. Ему было 19, мне только что исполнилось 21, так что ему нельзя было никуда ходить. Поэтому мы много играли в видеоигры, постоянно зависали в тренажерном зале.

Кевин все тот же с тех пор, как был новичком. Остается самим собой. Его не переделать», – сказал 39-летний форвард.

Джефф Грин и Кевин Дюрэнт вместе провели первые сезоны своих карьер в «Сиэтле », который затем стал «Оклахомой».

В сезоне-2020/21 они ненадолго воссоединились в «Бруклине», а теперь вместе будут представлять «Хьюстон ».