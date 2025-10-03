Джефф Грин о Дюрэнте: «Кевин все тот же с тех пор, как был новичком. Его не переделать»
Грин вспомнил о совместном с Дюрэнтом дебютном сезоне.
«Мы жили в 5-10 минутах друг от друга, но сблизились только после драфта. Ему было 19, мне только что исполнилось 21, так что ему нельзя было никуда ходить. Поэтому мы много играли в видеоигры, постоянно зависали в тренажерном зале.
Кевин все тот же с тех пор, как был новичком. Остается самим собой. Его не переделать», – сказал 39-летний форвард.
Джефф Грин и Кевин Дюрэнт вместе провели первые сезоны своих карьер в «Сиэтле», который затем стал «Оклахомой».
В сезоне-2020/21 они ненадолго воссоединились в «Бруклине», а теперь вместе будут представлять «Хьюстон».
Кто лучший американский игрок в НБА?1799 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
