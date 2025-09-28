Дуэйн Уэйд: «Получить шанс ввести Кармело в Зал славы вместе с Алленом Айверсоном – это невероятно!»
Дуэйн Уэйд поделился эмоциями от особого момента со своим кумиром детства.
«Получить шанс ввести Кармело в Зал славы вместе с Алленом Айверсоном – ну, серьезно, ребята! С Айверсоном?
Во-первых, именно из-за него я выбрал номер 3. В детстве я следил за его игрой – он был моим кумиром. А теперь мы стоим рядом на равных? Это невероятно», – поделился эмоциями трехкратный чемпион НБА.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
