Дуэйн Уэйд: «Получить шанс ввести Кармело в Зал славы вместе с Алленом Айверсоном – это невероятно!»

Дуэйн Уэйд поделился эмоциями от особого момента со своим кумиром детства.

«Получить шанс ввести Кармело в Зал славы вместе с Алленом Айверсоном – ну, серьезно, ребята! С Айверсоном?

Во-первых, именно из-за него я выбрал номер 3. В детстве я следил за его игрой – он был моим кумиром. А теперь мы стоим рядом на равных? Это невероятно», – поделился эмоциями трехкратный чемпион НБА.