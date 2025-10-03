Джейлен Грин и Марк Уильямс пропустят предсезонный матч против «Лейкерс»

Уильямс и Грин не смогут помочь команде в игре с «Лос-Анджелесом».

Главный тренер «Санс» Джордан Отт сообщил, что Джейлен Грин и Марк Уильямс не примут участия в первом предсезонном матче команды против «Лейкерс ».

Уильямс не страдает от травм, но «Финикс » не хочет форсировать темпы его подготовки.

Комментируя текущее состояние Уильямса, Отт заявил: «Мы пытаемся оценить, на какой именно стадии он находится. Наша цель – к концу предсезонного сбора подготовить его как можно лучше. Он на верном пути, участвует во всех тренировочных упражнениях. Просто пока не в полноконтактных играх 5 на 5».

Джейлен Грин восстанавливается от легкого растяжения подколенного сухожилия.

По поводу Грина главный тренер сказал: «Он поедет с нами в Китай на зарубежные игры. Будет делать все, что сможет, чтобы мы оценили его состояние, но мы знаем, что главная цель – первый матч регулярного чемпионата 22 октября».