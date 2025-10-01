Кэти Энгельберт может покинуть пост комиссионера женской НБА после переговоров о новом коллективном соглашении

Будущее Кэти Энгельберт под вопросом.

Комиссионер женской НБА столкнулась с критикой в преддверии возможного локаута. Несколько источников издания Sports Business Journal считают, что она покинет свой пост в скором времени.

Энгельберт возглавила лигу в 2019 году, перейдя в нее с позиции исполнительного директора одной из крупнейших мировых аудиторско-консалтинговых компаний Deloitte. Энгельберт называла поддержку женщин в компании важным фактором своей карьеры. Однако не смогла возглавить это движение в рамках женской НБА, став комиссионером.

«Она не сумела найти общий язык внутри лиги. Плохо строит взаимоотношения, а это критически важно в работе с командами и игроками. Она очень умна в деловой части, успех лиги во многом принадлежит ей. Но комиссионер должен обладать харизмой, которая влияет на отношения. Ей этого не хватает.

Ей нужно разгрести этот вопрос с новым коллективным соглашением. Меня не удивит, если после этого она пройдет круг почета и отправится обратно в корпоративную среду», – поделился источник в лиге.

«Она необщительный человек. Это не в ее характере. И это влияло на ситуацию и раньше», – заявил источник, знакомый с Энгельберт.

Официальный представитель лиги категорически отрицает эти сообщения. Комиссионер не стала комментировать ситуацию.