0

Джош Гидди: «Хочу остаться в «Чикаго» надолго»

Джош Гидди готов строить долгосрочное будущее вместе с «Буллз».

«С первого дня меня приняли здесь с распростертыми объятиями: партнеры по команде, руководство, болельщики, и я очень быстро почувствовал себя как дома. У меня отличные отношения с людьми как внутри клуба, так и за его пределами.

То, что мы сделали в прошлом сезоне, особенно во второй его половине, дало мне уверенность, что эта команда способна двигаться в правильном направлении.

Я дал понять агенту с самого начала: я хочу остаться здесь надолго», – добавил 22-летний разыгрывающий.

Этим летом Джош Гидди подписал с «Чикаго» четырехлетний контракт на 100 млн долларов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: basketball.com.au
logoДжош Гидди
logoЧикаго
logoНБА
