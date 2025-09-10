Матас Бузелис отреагировал на контракт Джоша Гидди забавным фотоколлажем

Джош Гидди продлил сотрудничество с «Чикаго».

Разыгрывающий «Буллз» не сумел получить контракт на 30 миллионов в год, на который рассчитывал в начале лета, но нашел компромисс с командой, подписав соглашение на 4 года и 100 миллионов.

Его одноклубник форвард Матас Бузелис отреагировал на новость фотоколлажем.