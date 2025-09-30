Душан Алимпиевич станет новым главным тренером сборной Сербии
Стало известно, кто возглавит сборную Сербии по баскетболу.
Главным тренером национальной команды Сербии станет Душан Алимпиевич, который сменит на этом посту Светислава Пешича.
По информации Meridian Sport, контракт с 39-летним специалистом будет рассчитан на три года и охватит чемпионат мира-2027, а также Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028-м году.
В сентябре сборная Сербии неудачно выступила на Евробаскете-2025, вылетев на стадии 1/8 финала. После турнира Светислав Пешич, руководивший командой с 2021-го года, принял решение не продлевать контракт.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Meridian Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости