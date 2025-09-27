Алекса Аврамович о выступлении сборной Сербии на Евробаскете: «Мы были не в лучшей физической форме – вот и все»
Алекса Аврамович прокомментировал неудачное выступление Сербии на Евробаскете.
«Комментировать особо нечего. Мы были не в лучшей физической форме – вот и все. Так сложилось, такова была воля Божья.
Нет смысла жаловаться, что мы остались без капитана и многие играли травмированными и больными.
Мы вышли и показали свой максимум в тот момент. Этого оказалось недостаточно, мы не добились желаемого результата и постараемся вернуться на путь былой славы», – сказал 30-летний сербский защитник.
На Евробаскете-2025 сборная Сербии вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Финляндии со счетом 86:92.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportal
