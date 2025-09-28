Шредер – Атаману: «К счастью, ты никогда не будешь моим тренером»

Капитан сборной Германии ответил на реплику главного тренера команды Турции.

Вчера Эргин Атаман, говоря о Деннисе Шредере , заявил , что «тренерам НБА стоит задуматься об игроке, который каждый год меняет команду».

Шредер решил ответить тренеру постом в своих соцсетях.

«К счастью, ты никогда не будешь моим тренером. Я не начинал эту перепалку. Это сделал ты, и ты сказал кое-что о нас. Так что если уж ты хочешь нести чушь, тебе нужно было подкрепить это делом, но ты этого не сделал.

Извини, тренер. Похоже, тебя задели мои слова. Но давай без обид. Я просто буду собой, люди, которые меня знают, понимают», – написал Шредер.

Обмен колкостями между Эргином Атаманом и Деннисом Шредером начался с заявления специалиста о том, что он является лучшим тренером Европы за последние 10 лет.

Во время празднования победы над Турцией в финале Евробаскета Шредер прокричал «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»