Шредер – Атаману: «К счастью, ты никогда не будешь моим тренером»

Капитан сборной Германии ответил на реплику главного тренера команды Турции.

Вчера Эргин Атаман, говоря о Деннисе Шредере, заявил, что «тренерам НБА стоит задуматься об игроке, который каждый год меняет команду». 

Шредер решил ответить тренеру постом в своих соцсетях.

«К счастью, ты никогда не будешь моим тренером. Я не начинал эту перепалку. Это сделал ты, и ты сказал кое-что о нас. Так что если уж ты хочешь нести чушь, тебе нужно было подкрепить это делом, но ты этого не сделал.

Извини, тренер. Похоже, тебя задели мои слова. Но давай без обид. Я просто буду собой, люди, которые меня знают, понимают», – написал Шредер.

Обмен колкостями между Эргином Атаманом и Деннисом Шредером начался с заявления специалиста о том, что он является лучшим тренером Европы за последние 10 лет.

Во время празднования победы над Турцией в финале Евробаскета Шредер прокричал «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2717 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Денниса Шредера
Эргин Атаман
logoДеннис Шредер
logoсборная Германии
logoсборная Турции
logoЕвробаскет-2025
