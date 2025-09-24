Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» Ям Мадар может пропустить старт Евролиги

Ям Мадар перенес операцию по удалению аппендикса.

24-летний разыгрывающий выбыл на неопределенный срок, и может пропустить стартовый матч Евролиги.

Во вторник «Хапоэль » отправится в Болгарию, где сыграет матч против «Барселоны» в рамках первого тура Евролиги. Для клуба это не просто игра, а дебют на высшем уровне европейского баскетбола.

Пока неизвестно, сможет ли Мадар выйти на площадку. Время восстановления после операции на аппендиксе у каждого игрока разное, и его участие будет зависеть от того, как быстро он вернется в форму.